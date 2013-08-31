'K.Kore roket fırlatma rampası inşa ediyor'

Kuzey Kore füze fırlatma sahasında büyük çaplı genişletme faaliyetleri yürütüyor. Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Aralık ayında Uzay’a roket göndermede kullandığı fırlatma sahasında büyük çaplı genişletme faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'na bağlı ABD-Kore Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yeni alınan uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin batı sahilinde bulunan, kuzeydeki Çin sınırına yakın Sohae sahasında yürütülen çalışmanın, seyyar balistik füze denemelerinde kullanılacak yeni bir fırlatma rampası inşa etmeye yönelik olabileceği belirtildi.

Sohae sahasında, 6 ayrı inşa faaliyetini içeren genişletme çalışmalarının yıl ortasında başladığı belirtilen açıklamada, inşa çalışmalarının halen sürmesi nedeniyle gelecek 6 ay içinde buradan roket fırlatılmasının beklenmediği ifade edildi. Açıklamada, bu sonuca 25 Ağustos'ta çekilen uydu görüntüleri üzerinde yapılan ön analizler sonucu varıldığı kaydedildi.

Enstitünün "38 North" adlı internet sitesinde yer alan görüntülerde, inşa çalışmalarının, yolların ve büyük ihtimalle inşa çalışmalarına katılan askerlerin kaldığı binaların da aralarında bulunduğu, sahadaki diğer tesislerin genişletilmesini kapsadığı görülüyor. Ayrıca bölgenin yakınında da park etmiş durumda bulunan 11 vagonlu bir tren göze çarpıyor.



G. Kore'den yorum yok



Eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan internet sitesinin yayın müdürü Joel Wit, görüntülere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Pyongyang yönetiminin, gelecekte elindeki uzun menzilli roketleri daha da geliştirmeye yönelik planları bulunduğunun açık olduğunu belirtti. Wit, "Eğer bu gerçekten de yeni bir fırlatma rampası inşa çalışmasıysa, bu, Kuzey Kore'nin, geçit törenlerinde de fark edilen kıtalararası balistik füzelerin de aralarında olduğu yeni seyyar füze denemeleri yapmak ve konuşlandırmak istediğinin önemli bir işaretidir" dedi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan görüntülerin basına yansımasının ardından yapılan açıklamada, Sohae sahasında görülen faaliyetlere ilişkin bir yorumda bulunulmayacağı bildirildi. Söz konusu sahanın yakından izlendiğini belirten Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Vi Yong-sub, ancak istihbaratla ilgili konularda ayrıntılı bilgi veremeyeceğini kaydetti.

İlk kez Aralık 2012'de uzun menzilli bir füze kullanarak dünya yörüngesine bir uydu yerleştiren ve Şubat 2013'te de başka bir bölgede yeraltında bir nükleer deneme yapan Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bu davranışları, bölgede gerilimin artmasına ve bu ülkenin küçük ama kıtalararası bir füzeye yerleştirilebilecek bir nükleer bomba üretme hedefine doğru yol aldığına ilişkin kaygılarının artmasına neden olmuştu.