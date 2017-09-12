Kjaer'siz Fenerbahçe, maç başına 1.75 gol yedi

Yaz transfer döneminde Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'i İspanya'nın Sevilla kulübüne 12.5 milyon Euro bedelle satan Fenerbahçe, Kjaer'siz çıktığı 8 resmi maçta 14 gol yiyerek maç başına kalesinde 1.75 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin Kjaer'siz gol yeme serisi, sezonun ilk resmi maçı olan Sturm Graz deplasmanında başladı. Avusturya'da Sturm Graz'dan 1 gol yiyen Kanarya, 2 gol atarak galip geldi. İstanbul'da oynanan rövanşta tek gol yiyip 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, turu geçti.

Ligde ilk maçta 2 gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2017-18 sezonunun ilk haftasında taraftar yasağı olan Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, İzmir deplasmanında da 2 gol yedi ve attığı 2 golle 1 puanı hanesine yazdırdı.

Vardar 'faciası'

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, Makedonya ekibi Vardar'dan deplasmanda ilk maçta 2 gol yedi ve rakibine cevap veremedi. Vardar, ilk atağa çıktığı pozisyonda golü bulurken, karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertli ekip, Mehmet Topal ve Carlos Kameni'nin anlaşmazlığı sonucunda bir gol daha yedi.

İstanbul'da da senaryo farklı olmadı. Ev sahibi olmanın avantajıyla sahaya çıkan Kanarya bu kez Makedonya temsilcisi rakibine bir gol atsa da, yine 2 kez kalesini gole kapatamayarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Ligde son 3 maçta 6 gol

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta kalesinde 6 gol gördü. Trabzonspor'u ağırlayan Kanarya, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan'ın gollerine engel olamasa da Alper ve Valbuena'yla cevap vererek 2-2'lik skorla sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanına giden Fenerbahçe, karşılaşmanın son dakikalarına 9 kişi giren rakibini 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in koruduğu kaleyi yine gole kapatamadı.

İlk golü 2'de; son golü 90+3'te yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında konuk ettiği Başakşehir'den de 3 gol yedi. Turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe kalesine ilk golü 2'nci dakikada korner organizasyonunda Attamah'ın kafa vuruşuyla gönderdi. 33'te Adebayor, farkı 2'ye çıkaran golü kafayla attı. Togolu futbolcunun kafayla sert yaptığı vuruş, Volkan Demirel'in sırtına çarparak ağlara gitti.

Sarı-lacivertliler, maçın 2. yarısında daha saldırgan bir oyunla skora dengeyi getirse de, Kerim Frei'ın 90+3'te kişisel becerisinden gelen gole engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.