Kjaer'in son talibi Chelsea

Premier Lig lideri Chelsea, savunma hattını Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer ile güçlendirmek istiyor.

ESPN'de yer alan habere göre, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen İngiliz devi, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in peşine düştü.

26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan Chelsea'ye Fenerbahçe'den ise kötü haber var. İddiaya göre Kjaer için 15 milyon Euro talep eden ve ancak bu miktar karşılığında oyuncunun transferine onay vereceği iddia edilen Fenerbahçe, İngiliz ekibine ilk planda olumsuz yanıt verdi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin hocası Dick Advocaat'ın da Kjaer'in gönderilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.