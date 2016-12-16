Kjaer için teklif yolda

İtalyan ekibi AC Milan, Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer’e talip oldu.

Serie A'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla üçüncü sıraya kadar yükselen Milan, devre arasında defans hattını güçlendirmek istiyor.

AC Milan'ın hedefindeki isim olan Kjaer için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro ve Jose Sosa'yı teklif edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve sezon başında Türkiye’de terör olaylarını sebep göstererek 7.5 milyon Euro karşılığında Milan’a transfer olan Jose Sosa, kadroya girmekte zorlanıyor.

Bu sezon sadece altı maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, skora herhangi bir şekilde katkı yapmayı başaramadı.