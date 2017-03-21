Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kongreya Jinên Azad (KJA) Koordinasyon Kurulu Üyesi Sara Aktaş tahliye edildi.

dihaber'de yer alan habere göre Aktaş, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi. Duruşmada, avukatları hazır bulunan Aktaş, önceki beyanları tekrar ettiğini dile getirerek, beraat talebinde bulundu.

Ardından mahkemeye mütalaa sunan iddia makamı, dijital materyaller üzerindeki incelemenin son bulmadığı için tutukluluk halinin devamını talep etti. Aktaş’ın avukatları Banu Güveren ve Keziban Yılmaz ise müvekkillerinin beraatini istedi.

Savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Aktaş’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Aktaş hakkında yurt dışı yasağı ve haftada üç gün imza vermesi şartıyla serbest bıraktı.

Aktaş, 14 Aralık 2017’den bu yana “Silahlı örgüt kurma veya yönetme” ile “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla Kandıra 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.