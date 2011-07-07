Kızlık zarı kanı operasyonu

T24- Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Çin’de üretilen ve gümrük vergisi ödenmeden Türkiye’ye sokulmak istenen, ambalajlar içinde 45 ’yapay kızlık zarı kanı’na el koydu. Türkiye’de çok az bilinen yapay kızlık zarı kanının, özellikle Arap ülkelerinde rağbet gördüğü belirtildi.











Son yıllarda dünyada internetin yaygınlaşması ile birlikte artan ’Drop Shipping’ (stoksuz e-ticaret), vurguncuların yeni alanı oldu. Bu yolla haksız kazanç elde etmek isteyenler, Yurtdışından kargoya verilen ve değeri 150 Euro’yu geçmeyen mallara uygulanan gümrük muafiyetinden yararlanarak, değerini 150 Euro’dan düşük gösterdikleri çeşitli ürünleri sahte belgelerle yurda sokuyor. İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlarda birçok ürünün 150 Euro’nun altında fiyat etiketi ile Türkiye’ye sokulduğunu tespit eden Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri peşpeşe operasyonlar düzenledi.

Geçen hafta içerisinde, bu yöntemle yurda sokulmak istenen 2 milyon 681 bin 625 lira değerindeki 3 bin 290 fotoğraf makinesi ile bin 305 fotoğraf makinesi aksesuarına el koyan Gümrük Muhafaza ekipleri, son olarak Çin’de üretilen ve yine bu yöntemle getirilen ambalajlar içinde 45 ’yapay kızlık zarı kanı’ ele geçirdi.





Tanesi bin- 4 bin dolar arasında





İnternet ortamında tanesi bin- 4 bin dolar arasında fiyata alıcı bulduğu belirtilen yapay kızlık zarı kanlarını, ’hediyelik eşya’ bildirimi ile 20’şer dolar değerinde gösterip Türkiye’ye sokmak isteyen H.T.’nin kolileri, Gümrük Muhafaza ekiplerini şüphelendirdi. Kolileri inceleyen ekipler, gümrük vergisi vermemek için değeri 150 Euro’nun altında gösterilen toplam 45 yapay kızlık zarı kanına el koydu. Gümrük ekiplerince ’gümrük ihlali’ suçlamasıyla sorgulanan H.T., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El konulan maddeler ise incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Analiz raporuna göre insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir bulguya rastlanırsa, dosya kapsamının genişletilip H.T.’nin gözaltına alınması gündeme gelebilecek.





Ekipler, ne olduğunu internetten öğrendi





Gümrük mevzuatının 45’inci maddesine göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın, gönderim başına 150 Euro’yu geçmemesi halinde gümrük vergisinden muaf olduğunu belirten Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yetkilileri, kargoya şüphe üzerine el koyduklarını, içinden çıkan malzemenin ne işe yaradığını da uzun süre çözemediklerini söyledi. Ekipler, ilk kez karşılaştıkları ürünün ’yapay kızlık zarı’ olduğunu ise internet üzerinden ayrıntılı bir araştırma yaptıktan sonra öğrendiklerini belirtti.





İlk önce kadın arkadaşları için getirmiş





Antalya’nın bir ilçesinde hediyelik eşya işiyle uğraşan H.T. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, yaklaşık 3- 4 yıl önce 3 kadın arkadaşının ihtiyacını karşılamak için internet üzerinden araştırma yaptığını söyledi. İlk kez bu kadın arkadaşları için getirdiği yapay kızlık zarı kanını, talep üzerine zaman zaman getirmeye başladığını itiraf eden H.T., ürünün Türkiye’de çok az bilindiğini, genelde Arap ülkelerinde talep gördüğünü söyledi.





İthalatı yok





Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, şu anda bu ürünün ’ithal edilebilecek ürünler’ listesinde tanımlanmadığını belirtti. Yeklililer, resmi ithalat için başvurulması ve ilgili bakanlıklar tarafından izin verilmesi halinde, ithalat sırasında malın değerinin yüzde 20’si oranında gümrük vergisi ödenmesi gerektiği bilgisini verdi.





Yapay kızlık zarı kanı nedir?





Özel kutularda biri deneme amaçlı, hava geçirmez jelatinle kaplı 2 paket yapay kızlık zarı kanı bulunuyor. Jelatin açıldıktan sonra yapay kan şeffaf paket içinde vajinaya yerleştiriliyor. Özel bir kimyasal maddeden oluşan şeffaf paket, vücut ısısında 15 dakika içinde tepkimeye geçerek yok oluyor. Paket içindeki özel kimyasaldan oluşan yapay kızlık zarı kanı ise aynı gerçeği gibi akıyor.





Drop shipping ticareti (Stoksuz e-ticaret)





Tedarikçi herhangibir ürünü uygun fiyata fabrikalardan, spot piyasadan alır ve katalog oluşturup, internette kendisine ait ya da satış konusunda önde gelen sitelere gönderir. Bu kataloğu inceleyen satıcılar ürünleri sergiler. Sergilenen ürünler KDV, ÖTV ve Gümrük vergisi ve benzeri vergiler içermediğinden, Türkiye’ye yasal yollardan gelen ürünlerden daha düşük fiyatlıdır. Alıcı ürünü inceleyerek sipariş verir. Alıcının bilgilerini alan site sahibi bilgileri tedarikçiye iletir. Alıcı ürünün ücretini satıcıya gönderir. Satıcı da tedarikçi firmaya gönderir. Satıcıdan kimlik ve adres bilgilerini alan tedarikçi ürünün ücretinin ödenmesinden sonra ürünü alıcı adına kargoya verir.