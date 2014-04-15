Kızlı erkekli semazen gösterisine de izin çıkmadı

Manisa'daki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde, geçen yılın aksine kız semazenler yer almadı. Müftülüğün, 'kız ve erkek semazenlerin birlikte gösteri yapmasının etik olmadığını' belirttiği ileri sürüldü.

Manisa Müftüsü Sinan Cihan, geçen yıl yapılan sema gösterilerinde kızlarında yer almasından bazı kesim ve cemaatlerin tepkisi olduğunu hatırlatıp, "Bu nedenle bu yıl kız semazenlere gösteride yer verilmemesi kararını aldık. Bir sevap işleyelim derken, tepkilere neden olmak istemedik. Zaten kız semazenlerimiz, 17 Nisan Perşembe günü Kültür Sitesi Lale Salonu'nda kadınlara özel olarak düzenlenen etkinliğimizde sema gösterisi yapacaklar" diye konuştu.

'Kızlı erkekli etik değil'

Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay ise, kendilerine kız semazenlerin çıkmayacağının 4 gün önce bildirildiğini belirtip, "Bu nedenle velilerinin tepkileriyle karşılaştım. Yaklaşık 3 aydır, kız semazenler, erkek semazenlerle programa hazırlandı. Ancak, müftülükten "bize bu sene erkek semazenlerin programa çıkacağı' söylendi, saygı duyup, uyduk. Ayrıca, bize 'Kız semazenlerin erkeklerle birlikte sema gösterisi yapmasının etik olmadığı' da söylendi" diye konuştu.

