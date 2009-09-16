Kızlarını dondurucuya sokup öldürdüler!

Fransa'da bir anne-baba 8 yaşındaki çocuklarını derin dondurucuya kapatarak öldürdü.



Aile 8 yaşındaki çocuklarını evlerinin bodrum katındaki derin dondurucuya canlı canlı kapatarak öldürdü. Daha sonra polise başvururak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Fransız Liberation gazetesinin haberine göre, vahşi cinayeti işleyen anne-baba, derin dondurucuya kapattığında minik kız bayılmıştı ama hala yaşıyordu. Fransız polisi, 37 yaşındaki babanın geçen ağustos ayında küçük kızı döverek hastanelik ettiğini ve bunun polis raporlarına geçtiğini açıkladı. Üç çocuğu daha bulunan anne-babayı ömür boyu hapis cezası bekliyor.

