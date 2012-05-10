Kızlarına tecavüz edip, fuhuşa zorladı!

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki kızına tecavüz ettiği ve kızlarını fuhuşa zorladığı iddiasıyla tutuklanan babaya 18 yıl hapis cezası verildi.

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde geçen yıl kasım ayında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 20 ile 18 yaşındaki kızlarına tecavüz edip para karşılığı fuhuşa zorladığı iddiasıyla 41 yaşındaki Mustafa D. ile birlikte yaşları 26 ile 80 arasında değişen 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan baba ve 6 kişinin yargılanması tamamlandı.

Mahkeme heyeti, daha önce de fuhuştan ceza aldığı anlaşılan baba M.D.'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırırken, kızlarla para karşılığı birlikte olan R.G. 8 yıl, M.B. 8 yıl, Ş.Y. 2 yıl 6 ay, M.K. 2 yıl, O.E. 2 yıl, G.E. 2 yıl hapis cezası aldı.

Olay, F.D. Y.D. kardeşlerin geçen yıl polise giderek, babalarının kendilerine tecavüz ettiğini ve erkeklerle ilişkiye girmeye zorladığını söylemesiyle ortaya çıkmıştı.