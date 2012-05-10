T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızlarına tecavüz edip, fuhuşa zorladı!

Tokat'ta iki kızına tecavüz edip onları zorla fuhuşa zorladığı iddia edilen baba tutuklandı

10 Mayıs 2012 16:04

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki kızına tecavüz ettiği ve kızlarını fuhuşa zorladığı iddiasıyla tutuklanan babaya 18 yıl hapis cezası verildi.

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde geçen yıl kasım ayında Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 20 ile 18 yaşındaki kızlarına tecavüz edip para karşılığı fuhuşa zorladığı iddiasıyla 41 yaşındaki Mustafa D. ile birlikte yaşları 26 ile 80 arasında değişen 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan baba ve 6 kişinin yargılanması tamamlandı.

Mahkeme heyeti, daha önce de fuhuştan ceza aldığı anlaşılan baba M.D.'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırırken, kızlarla para karşılığı birlikte olan R.G. 8 yıl, M.B. 8 yıl, Ş.Y. 2 yıl 6 ay, M.K. 2 yıl, O.E. 2 yıl, G.E. 2 yıl hapis cezası aldı.

Olay, F.D. Y.D. kardeşlerin geçen yıl polise giderek, babalarının kendilerine tecavüz ettiğini ve erkeklerle ilişkiye girmeye zorladığını söylemesiyle ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

Babatecavüzfuhuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24