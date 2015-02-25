Kızları ile terör örgütüne katılan Alman anne mahkeme önünde

Münih Eyalet Mahkemesi'nde görülecek davada yargılanan sanığın Suriye'de El Nusra örgütüne katıldığı ileri sürülüyor. El Nusra, El Kaide bağlantılı bir cihatçı örgüt olarak tanınıyor.

İddianameye göre Bavyera eyaletinin Allgäu kentinde yaşayan sanık, geçen yılın ocak ayında Suriye'ye gitti. Sanık, biri üç diğeri yedi yaşında olan iki kızını da beraberinde götürdü.

Suriye'de bir El Nusra militanının ikinci eşi olarak yaşayan sanık, bu sırada silahlı eğitim gördü.

Almanya'ya yine geçen yılın mayıs ayında dönen sanık, güvenlik güçlerince göz altına alındı. Çocukların velayet hakkı da kendisinden alındı.