Kızları evden kaçtı; bulunması için ’canlı bomba’ diye ihbar ettiler!

Ordu'da bir ailenin evden kaçarak dönmeyen kızları T.T.'nin bir an önce bulunması için fotoğrafını sosyal medyada 'canlı bomba' diyerek paylaştığı iddia edildi. İhbar üzerine yakalanan T.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ordu'da 5 gün önce evden ayrılan ve 18 yaşından küçük T.T.'nin bulunması için ailesi farklı bir yönteme başvurdu.Aile iddiaya göre, 'canlı bomba' notuyla T.T.nin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.Fotoğraf, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından daha sonra;"Arkadaşlar jandarma karakoldan alınmış, yeni ve gerçek bilgidir. Ordu topraklarında bu şahıs canlı bomba olarak dolaşmaktadır. Görenlerin acilen güvenlik kuvvetlerine bildirmeleri rica olunur. Bu fotoyu paylaşıp yayalım sevdiklerimizin ve bizlerin canı yanmasın" notuyla hızla yayıldı.

Bugün Fatsa'da görülen ve ihbar edilen T.T. polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. T.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.