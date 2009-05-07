Kızlarda genç yüzme milli takımı rekor kırdı

Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı, kızlarda 4x200 metre serbest stilde yeni Türkiye rekoru kırdı.



Çanakkale Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonada, milli yüzücüler yeni Türkiye rekorunu 08.37.77'ye geliştirdi.



Balkan Şampiyonası'nda, kategorilerinde şu sporcular dereceye girdi:



50 Metre Serbest Erkekler 17-18 Yaş

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1. Nicola Simic (Sırbistan)

2. Nurettin Erhan (Türkiye)

3. Ozan Gider (Türkiye)



50 Metre Kelebek Kızlar 15-16 Yaş

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1. Melisa Akarsu (Türkiye)

2. Carina Macavei (Romanya)

3. Bianca Bocsa (Romanya)



100 Metre Serbest Erkekler 17-18 Yaş

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1. Doğa Çelik (Türkiye)

2. Marius Radu (Romanya)

3. Ensar Hajder (Bosna Hersek)



100 Metre Serbest Kızlar 15-16 Yaş

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1. Merve Erdoğlu (Türkiye)

2. İlayda Damar (Türkiye)

3. Bianca Bocsa (Romanya)



200 Metre Sırt Erkekler 17-18 Yaş

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1. Constantin Tudose (Romanya)

2. Doğa Çelik (Türkiye)

3. Igor Vuleseviç (Sırbistan)



200 Metre Sırt Kızlar 15-16 Yaş

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1. Alexandra Dobrin (Romanya)

2. Carina Macavei (Romanya)

3. Gamze Şahin (Türkiye)



200 Metre Karışık Erkekler 17-18 Yaş

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1. Constantin Tudose (Romanya)

2. Ensar Hajder (Bosna Hersek)

3. Timur Dellaloğlu (Türkiye)



200 Metre Karışık Kızlar 15-16 Yaş

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1. Gizem Bozkurt (Türkiye)

2. Alexandra Dobrin (Romanya)

3. Gülsen Öykü Özçelik (Türkiye)



1500 Metre Serbest Erkekler 17-18 Yaş

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1. Alin Artimon (Romanya)

2. Constantin Tudose (Romanya)

3. Stefan Sorak (Sırbistan)



4x200 Metre Serbest Kızlar 15-16 Yaş

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1. Türkiye

2. Sırbistan

3. Romanya



Bu sonuçların ardından, şampiyonanın ilk günü sonunda, Türkiye kızlarda 135,5 puan, erkeklerde 131 puan, takım halinde ise 266,5 puanla birinciliği elde etti.

