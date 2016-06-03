Kızlara laf atan sahte başçavuş yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde başçavuş kıyafetiyle dolaşıp kızlara laf atan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



10 gündür Bafra’da başçavuş elbisesiyle dolaşarak kızlara laf attığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayet edildi.



karar'ın haberine göre; jandarma durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Takibe alınan araç, polis ekiplerince durdurularak askeri kıyafetli şüpheli yakalandı.



İsminin Ejmen K. (30) olduğu belirlenen şahsın üzerinde bir tabanca ele geçirildi. Sahte başçavuş, otomobili kullanan kız arkadaşı F.D. (26) ile birlikte gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada da 10 gram kubar esrar bulundu.



Şahsın daha önce Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, 15 Mart tarihinde meslekten ayrıldığı öğrenildi. Şahsın kendini başçavuş olarak tanıttığı iddia edildi.