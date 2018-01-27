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"Kızlar pantolon giymesin, kaşlarını almasın" diye vaaz etmişti; ilahiyatçı İhsan Şenocak göreve iade edildi

Akit: Yanlıştan dönüldü

27 Ocak 2018 13:20

Camide verdiği, "Kızlar pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin" vaazı sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan ilahiyatçı İhsan Şenocak, üç ay sonra göreve iade edildi. 

Akit, söz konusu haberi "Yanlıştan dönüldü" başlığıyla duyurdu. 

İhsan Şenocak ne demişti?

Şenocak, tartışmalara neden olan vaazında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim… 500 koyunu dağ başında ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine, sokaklarına üniversite salonlarına amfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormayacak mı?"

 

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