T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kızla erkek arasında 'minimum yarım metre' zorunluluğu

Çin'in Hangzhou kentindeki okul idaresi, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerine en fazla yarım metre yaklaşabileceğini açıkladı

08 Ekim 2013 14:02

 

Son haftalarda Çin'de bir dizi ortaöğretim kurumunda öğrencileri romantik ilişkilerden alıkoymak için yürürlüğe giren kurallar tartışmaya neden oldu.

Çin 'in Hangzhou kentindeki okul idaresi, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerine en fazla yarım metre yaklaşabileceğini açıkladı. Ayrıca karşı cinsten öğrencilerin okul kampüsünde çift olarak dolaşması da yasaklandı. Wenzhou kentinde bir okul ise öğrencilerin ister karşıt ister hemcinsleriyle "yakın ilişkide" görülemeyeceğini ilan etti. Okul yönetimi "yakın ilişkinin" tarifini vermiyor. Wenzhou'daki okul "yakınlaşma kuralını" çiğneyen öğrencileri çok sert disiplin cezalarıyla tehdit ediyor.

Çin okullarında geçmişe nazaran öğrencilerin daha sık birbiriyle çıkmaya başladığı gözleniyor. Her ne kadar bu durum ergenlik dönemindeki gençlerin daha sık cinsel ilişkiye girdiği anlamına gelmese de okul yöneticileri, "çocuklarının akademik başarısının âşık olurlarsa olumsuz etkileneceğini düşünen anne-babaların endişelerine yanıt verdiklerini" söylüyorlar.

 

'Erken aşk'

 

Çin kültüründe okul çağında yaşanan aşk hikayeleri "Zao Lian" (Erken Aşk) diye adlandırılıyor.

Zao Lian'ın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ve karşı cinsin çekiminden kurtulmanın yollarını anlatan internet siteleri, artan sayıda veli ve öğretmen tarafından destekleniyor.

Fakat Hangzhou ve Wenzhou kentlerindeki okulların uygulamaya soktuğu önlemleri sosyal medyada öfkeyle eleştiren çevreler de var. "Kız ve erkek öğrenciler arasında en az yarım metre olarak belirlenen mesafeyi kim ölçecek?" diye soran bir internet kullanıcısı, kuralların "barbarca ve baskıcı" olduğunu söylüyor.

Tartışma, ana akım medyaya da yansıdı. Devlete bağlı Çin Gençliği gazetesinde çıkan bir makalede bu kurallar "saçma, akıl almaz, yasalara aykırı" olarak niteleniyor. Gazete, "Gençlerin aşık olmaları normaldir. Okullarda romantik ilişkiler cesaretlendirilmemeli. Ama bu tip ilişkileri engellemek için aşırı ve baskıcı metodların kullanılmasını da salık vermiyoruz" diyor.

 

ETİKETLER

kızerkekminimum yarım metrezorunlulukçindevleterken aşkortaöğretim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24