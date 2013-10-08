Kızla erkek arasında 'minimum yarım metre' zorunluluğu

Son haftalarda Çin'de bir dizi ortaöğretim kurumunda öğrencileri romantik ilişkilerden alıkoymak için yürürlüğe giren kurallar tartışmaya neden oldu.

Çin 'in Hangzhou kentindeki okul idaresi, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerine en fazla yarım metre yaklaşabileceğini açıkladı. Ayrıca karşı cinsten öğrencilerin okul kampüsünde çift olarak dolaşması da yasaklandı. Wenzhou kentinde bir okul ise öğrencilerin ister karşıt ister hemcinsleriyle "yakın ilişkide" görülemeyeceğini ilan etti. Okul yönetimi "yakın ilişkinin" tarifini vermiyor. Wenzhou'daki okul "yakınlaşma kuralını" çiğneyen öğrencileri çok sert disiplin cezalarıyla tehdit ediyor.

Çin okullarında geçmişe nazaran öğrencilerin daha sık birbiriyle çıkmaya başladığı gözleniyor. Her ne kadar bu durum ergenlik dönemindeki gençlerin daha sık cinsel ilişkiye girdiği anlamına gelmese de okul yöneticileri, "çocuklarının akademik başarısının âşık olurlarsa olumsuz etkileneceğini düşünen anne-babaların endişelerine yanıt verdiklerini" söylüyorlar.

'Erken aşk'

Çin kültüründe okul çağında yaşanan aşk hikayeleri "Zao Lian" (Erken Aşk) diye adlandırılıyor.

Zao Lian'ın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ve karşı cinsin çekiminden kurtulmanın yollarını anlatan internet siteleri, artan sayıda veli ve öğretmen tarafından destekleniyor.

Fakat Hangzhou ve Wenzhou kentlerindeki okulların uygulamaya soktuğu önlemleri sosyal medyada öfkeyle eleştiren çevreler de var. "Kız ve erkek öğrenciler arasında en az yarım metre olarak belirlenen mesafeyi kim ölçecek?" diye soran bir internet kullanıcısı, kuralların "barbarca ve baskıcı" olduğunu söylüyor.

Tartışma, ana akım medyaya da yansıdı. Devlete bağlı Çin Gençliği gazetesinde çıkan bir makalede bu kurallar "saçma, akıl almaz, yasalara aykırı" olarak niteleniyor. Gazete, "Gençlerin aşık olmaları normaldir. Okullarda romantik ilişkiler cesaretlendirilmemeli. Ama bu tip ilişkileri engellemek için aşırı ve baskıcı metodların kullanılmasını da salık vermiyoruz" diyor.