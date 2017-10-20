Kızkardeşinin yanında gördüğü erkeği bıçakladı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da kız kardeşinin yanında gördüğü erkeği sırtından bıçaklayıp kaçan 20 yaşındaki O.O. polis tarafından aranıyor.

Olay 18 Ekim günü saat 20.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki Rabia Ana Mahellesi Palandöken Caddesi\'nde meydana geldi. Kız arkadaşı L.O. ile yürüyen 39 yaşındaki H.K. sırtından bıçaklandı. Arkasını dönüp hamle yapmak isterken yüzünü karanlıktan göremediği saldırganın kendisine bıçakla vurmaya devam ettiğini söyleyen H.K. polise verdiği ifadesinde, \"Yanımdaki arkadaşım L.O. bıçaklayan kişinin öz kardeşi O.O. olduğunu söyledi. Ben de bir taksi ile hastaneye gidip tedavi oldum\" dedi.

Polis, olaydan sonra kaçıp ortadan kaybolan şüpheli O.O.\'yu yakalamak için çalışma başlattı.