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Dünya

KIZKARDEŞİ BAKAN OLDU, SPİKERLİĞİ BIRAKTI  STOCKHOLM (A.A)

13 Ekim 2010 14:43

-KIZKARDEŞİ BAKAN OLDU, SPİKERLİĞİ BIRAKTI  STOCKHOLM (A.A) - 13.10.2010 - İsveç'te devlet televizyonunda ana haberleri sunan Karin Hübinette, kızkardeşinin yeni kurulan hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmasının ardından, tarafsızlık ilkesine ters düşeceği gerekçesiyle bu görevi bıraktı.   Hübinette'nin, bundan sonra SVT kanalında dış haberler programı sunacağı belirtildi.  İsveç devlet televizyonu SVT Haber Müdürü Eva Landahl, Karin Hübinette'nin başarılı ve profesyonel bir televizyon sunucusu olduğunu belirterek, yeni görevinde de aynı başarıyı göstereceğinden emin olduğunu kaydetti.  Hübinette'den, kızkardeşi Hillevi Engström'un bakanlık görevine getirilmesinin ardından, devlet televizyonunda ana haber sunmayı bırakması istenmişti. Ünlü sunucu, tarafsızlık ilkesine ters düşeceği gerekçesiyle bu görevi bıraktığını bildirdi. 

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