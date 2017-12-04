Kızıyla tartışıp intihara kalkışan baba, 1.5 ay sonra öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da geçen Ekim ayında telefonda uzun vakit geçirdiği için kızı Ceren B. ile tartıştıktan sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'En iyisi ölmek\' diye paylaşımda bulunup tabancayla başına ateş eden Mustafa B. (47), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Ekim günü Kepez ilçesi Yeşiltepe mahallesi 2678 sokaktaki apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde apartmanın arka bahçesindeki bankta bir süre oturan Mustafa B., daha sonra üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etti. Yere yığılan Mustafa B.\'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mustafa B., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Mustafa B., dün gece yaşamını yitirdi. Mustafa B.\'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KIZIYLA TARTIŞMIŞTI

Olaydan önce gece telefonda uzun vakit geçirdiği iddiasıyla lise öğrencisi kızı C.B. ile tartışan Mustafa B., ruhsatsız tabancayla evin içinde iki el ateş etti. Polise yakalanma korkusu yüzünden evden kaçan Mustafa B., sabah saatlerinde evin arkasında bulunan bahçede intihar girişiminde bulundu. Mustafa B.\'nin, intihar girişiminden önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'En iyisi ölmek\' diye paylaşımda bulunduğu görüldü.



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