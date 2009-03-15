Kızıyla ölüme uçtu

Brezilyalı bir baba, 5 yaşındaki kızını kaçırıp küçük bir uçak çaldı. Jandarma helikopterlerinin takip ettiği uçak, bir alışveriş merkezinin parkına düştü. Baba-kız öldü.



Brezilya’da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun ırzına geçmekle suçlanan Kleber Barbosa da Silva, kavga ettiği karısını giden araçtan aşağıya attı. Kızıyla birlikte 150 km ötedeki Goiania Kenti’ndeki bir uçak pistine giden Silva, kızına çevreyi göstermek için uçak kiralamak istediğini söyledi. Hürriyet'te yer alan bir habere göre, Silva, Embraer Tupi tipi tek motorlu uçağa bindikten sonra silahını çekerek pilotu inmeye zorladı.



Uçak parka düştü



Pilot brövesi olup olmadığı bilinmeyen Silva, uçağı havalandırdı. Brezilya hava kuvvetlerinden iki uçak ve jandarma helikopteri uçağın peşine takıldı. Goiania Havaalanı civarında iki saat boyunca istikrarsız bir uçuş sergileyen uçak, sonrasında bir alışveriş merkezinin parkına düştü. Baba-kız öldü, şans eseri yerde can kaybı olmadı.