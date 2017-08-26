Kızının nikahını kıyan Başkan: Zorlandım

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Sarız İlçesi Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, kızının nikahını kıyarken, “Bugüne kadar kıydığım en zor nikahtı\" dedi.

Sarız İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Eroğlu’nun ana okulu öğretmeni kızı, 21 yaşındaki Gözde, yaşamını Devlet Malzeme Ofisi\'nde çalışan 27 yaşındaki Kadir Yıldırım ile birleştirdi. Başkan Eroğlu, kızının nikahını kendisi kıydı. İki aile ve yakınlarının katıldığı nikah töreninde kızı evlilik yolunda ilk adımını atarken, Başkan Eroğlu, en zor imzasını nikah işlemi sırasında attığını söyledi. Kız çocukları konusunda her babanın hassas olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle dedi:

“Tabii benim için rahat bir nikah değildi. Zor oldu. Zorlandım açıkçası. Kız çocukları babalar için ayrı bir şey. İnşallah hep mutlu olurlar. Görevimiz gereği çocuklarımızın mutlu gününde biraz zorlansak da nikahı kıydık. Aynı zamanda anlamlı bir anı da oldu. Her çifte nikahta yönelttiğimiz soruları kendi kızım için de yönelttim. İnsan farklı duygular yaşıyor o an. Hem baba hem de nikah kıyan kişi olmak o an hiç kolay değil. Ben, evlenecek olan ya da evlenen herkese mutluluklar diliyorum. Herkes huzurlu ve mutlu bir aile de birlik içinde, sevgiyle, saygıyla hayatını sürdürsün.”

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