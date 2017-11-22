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Kızının eski nişanlısını karakol önünde bıçakladı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eski nişanlısının kendisinden şikayetçi olması üzerine ifade veren Emre K

22 Kasım 2017 17:50

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde eski nişanlısının kendisinden şikayetçi olması üzerine ifade veren Emre K., karakol çıkışında kızın babası İ.B. tarafından bıçaklandı. Yaralanan Emre K. polisler tarafından kurtarıldı.
Olay, Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi\'nde meydana geldi. B.O., eski nişanlısı Emre K.\'nin kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine  Emre K., polis merkezinde ifadesini verdikten sonra binadan çıkarken eski nişanlısının babası İ.B., ile karşılaştı. Baba İ.B., ile Emre K., ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.B., cebinden çıkardığı bıçak ile Emre K.\'yi bacağından bıçakladı. Nöbetçi polis memuru olayı fark ederek içerideki arkadaşlarını durumu bildirdi. Koşan polisler, Emre K.\'yi bıçaklayan İ.B.\'yi etkisiz hale getirdi. Yaralı Emre K. ise koşarak polis merkezine sığındı. 
Polislerin çağırdığı ambulans ile Emre K., Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan İ.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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