Kızının erkek arkadaşı sanıp ateş açtı, eşini öldürdü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Ahmetli ilçesinde, kızının erkek arkadaşının bahçe kapısını zorladığını sanıp, tabancasıyla kapıya ateş eden çiftçi 46 yaşındaki İ.K., yanlışlıkla eşi, 43 yaşındaki Azize K.\'yi öldürdü. İ.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Ahmetli\'nin kırsal Alahıdır Mahallesi\'nde meydana geldi. Müstakil evinin bahçesinde bulunan İ.K., iddiaya göre, bahçenin demir kapısının zorlandığını fark etti. İ.K., kızının erkek arkadaşının eve gelerek, kapıyı zorladığını düşünüp, yanındaki tabancasıyla avludan kapıya doğru tek el ateş etti. Bu sırada kızının bağırması üzerine demir kapıyı aralayan İ.K., eşi Azize K.\'yi kanlar içinde, yerde yatarken gördü. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Azize K.\'yi ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Azize K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından İ.K.\'yi suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Azize K.\'nin, kızı E.K. ile birlikte kayınvalidesinde gece yatıya kaldığı ve sabah erken saatlerde evlerine döndükleri sırada demir kapıyı açmak isterken eşi İ.K.\'nin tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulup, yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

