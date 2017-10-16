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Kızının düğününe giderken kazada öldü, 5 yaralı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- İZMİR'den düğün için Denizli'ye gelen minibüs, sürücüsünün Güney İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi

16 Ekim 2017 02:31

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- İZMİR\'den düğün için Denizli\'ye gelen minibüs, sürücüsünün Güney İlçesi\'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, gelinin babası 56 yaşındaki Mahmut Özkaya yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Adıgüzeller Mahallesi Tepecik Mevkii\'nde meydana geldi. İzmir\'den, Yıldırım Çoban ile Semra Çoban\'ın Denizli\'nin Çal İlçesi\'ndeki düğününe gidenleri taşıyan Murat Akmaz idaresindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, dün nikahı kıyılan gelin Semra Çoban\'ın babası Mahmut Özkaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Sürücü Akmaz ile yolculardan Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Denizli\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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