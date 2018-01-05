T24 LogoT24 Logo
Gündem

KIZININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA  Güngören'de bir ticari taksiyi gasp ettikten sonra kız çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya vatandaşlar engel oldu

05 Ocak 2018 14:32

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA 
Güngören\'de bir ticari taksiyi gasp ettikten sonra kız çocuğunun boğazına bıçak dayayan babaya vatandaşlar engel oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda baba gözaltına alındı.
Olay dün saat öğle saatlerinde Güngören\'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba Ali Ç.  7 yaşındaki kızı A. Ç. ile birlikte Esenler\'den taksiye bindi. Seyir halindeyken elinde bıçak olan baba Çil birden bağırmaya başladı. Bunun üzerine korkan taksici araçtan inerek kaçtı.Taksici kaçınca soför koltuğuna oturan Ali Ç., taksiyle Güngören\'de bir sokak üzerine geldi. 

VATANDAŞLAR ENGEL OLDU
Taksiden inen baba kızını duvar kenarına çekerek boğazına bıçak dayadı. Küçük kızın zor durumda olduğunu gören çevredeki vatandaşlar elinde bıçak olan babaya engel oldu.  Küçük kızı vatandaşlar tarafından kurtarılırken baba Ali Ç., polis tarafından  gözaltına alındı. Herhangi bir yara almayan küçük kız annesine teslim edilirken, gözaltına alınan baba Ali Ç., hastaneye götürüldü. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kızını taksiden indirip duvar kenarına götüren eli bıçaklı babanın o gürüntüleri bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kızını duvar kenarına götüren baba elindeki bıçağı kızını doğrultuyor. 

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ 
-Babanın kızını bıçakla götürmesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Olay yerinden ve taksiden görüntü
-Vatandaşlar ile röp.
-Diğer detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHA  GüngörenGüvenlikOlayGüngörenEdinilenAliEsenlerSeyirBununTaksiciENGEL OLDU TaksidenKüçükHerhangiANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI KızınıKameraDökümü GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24