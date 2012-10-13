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Dünya

Kızını zamkla duvara yapıştıran anneye 99 yıl hapis

Amerika'da 2 yaşındaki kızına işkence yaptıktan sonra ellerini duvara kuvvetli zamkla yapıştıran anne, 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı

13 Ekim 2012 21:33

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde 2 yaşındaki kızına işkence yaptıktan sonra ellerini duvara kuvvetli zamkla yapıştıran anne, 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de, 2 yaşındaki kızına işkence ettiği öne sürülen anneye, 99 yıl hapis cezası verildi. Dallas'ta yaşayan Elizabeth Escalona (23), kızına işkence ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece, küçük kızı Jocelyn'i sürahiyle vurarak komaya sokmaktan suçlu bulundu. Kızının ellerini kuvvetli bir zamkla duvara yapıştırdığı da belirtilen anne, 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Escalona'nın diğer çocukları, annelerinin küçük Jocelyn'i tuvalet eğitimiyle bağlantılı sorunlar nedeniyle dövdüğünü ileri sürdü.

Sağlık yetkilileri, ağır darbelere maruz kalan ve ciddi biçimde yaralanan Jocelyn'in, 4 kardeşiyle anneannelerine emanet edildiğini bildirdi.

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