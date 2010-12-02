-KIZINI YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ İZMİR (A.A) - 02.12.2010 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 9 yaşındaki kızını döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babanın, ifadesinde, yemek yememesi üzerine dövdüğü kızını, daha önce de annesini özlediği için birkaç kez dövdüğünü söylediği ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, İzmir'in Basmane semtinde dün gece gözaltına alınan baba Z.Ö'nün, (36), Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, 9 yaşındaki kızı Emine Ö'yü, yemek yememesi üzerine sinirlenip dövdüğünü, amacının öldürmek olmadığını belirttiği öğrenildi. Z.Ö'nün, kızı Emine'yi, daha önce Mardin'e giden annesini özlediğini söylediği için de ara sıra dövdüğünü ifade ettiği belirtildi. Z.Ö'nün yaşadığı ilçeye bağlı Ansızca köyündeki komşuları Halise Önsesveren, Z.Ö'nün yaklaşık 6 ay önce iki kızıyla birlikte köydeki eve taşındığını, kendileriyle çok samimi olmayan Z.Ö'nün gündelik işlerde çalıştığını, ara sıra yanına Şükran adında bir kadının gelip 3-4 gün kaldığını anlattı. Bu arada Kemalpaşa Adliyesi önünde Z.Ö'nün İlçe Emniyet Müdürlüğünden getirilmesini bekleyen Şükran D. isimli kadın, gazetecilerle yaptığı görüşmede, Balıkesir'de oturduğunu, yaklaşık 1,5 yıldır ilişkisi olduğu Z.Ö'nün eşinin, yaklaşık 1 yıl önce Mardin'e gittiğini, "iyi bir insan olan" Z.Ö'nün, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunalımda olduğunu söyledi. Öte yandan sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Emine Ö'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Z.Ö. (36), 9 yaşındaki kızı Emine Ö'yü dövmüş, komaya giren kızın nabzının atmadığını fark eden Z.Ö, 5 yaşındaki diğer kız çocuğunu da yanına alarak evden ayrılmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, küçük kızın öldüğünü belirlemiş, yapılan araştırma sonucu Z.Ö. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından Basmane semtinde yakalanmıştı. Z.Ö'nün İzmir'e beraberinde getirdiği ve gözaltına alınırken yanında bulunan 5 yaşındaki kızı ise polis tarafından İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.