Kızını uyurken şalıyla boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Beni alın' dedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Adapazarı ilçesinde, 50 yaşındaki İsmail Serbest, evli, 2 çocuk annesi kızı 19 yaşındaki Ümmügül Melek\'i yatağında şalıyla boğarak, öldürdü. Serbest, daha sonra polisi arayarak, \"Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın\" diye ihbarda bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmail Serbest, iddiaya göre, eşinin cezaevine girmesiyle çocuklarını bırakıp, ortadan kaybolan kızı Ümmügül Melek\'i bir hafta önce bularak, eve getirdi. Serbest, evde herkesin uyuduğu sırada, kızının yattığı odaya girdi. Kızını şalıyla boğarak, öldürdükten sonra 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan İsmail Serbest, \"Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın\" dedi.

Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Serbest, kızının sık sık evden kaçtığını ileri sürdü.

Melek\'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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