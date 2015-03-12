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Kızını tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan babaya 15 yıl hapis

22 yaşındaki İ.K. babasının kendisini 'Senin bakirelik testini ben yapacağım' diyerek tehdit ettiğini belirtti

12 Mart 2015 22:45

Trabzon’da 50 yaşındaki K.K., 22 yaşındaki kızı İ.K.’ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Şişko’nun DHA’da yer alan haberine göre, 16 Aralık 2013 günü kızı İ.K.’nın cep telefonunda çıplak fotoğraflarını gören K.K., buna tepki göstererek gece geç saatlerde kızını otomobille ormanlık alana götürdü. Mağmat Boğazı olarak bilinen bölgede otomobili görünce şüphelenen jandarma ekipleri aracın yanına gidince İ.K.’nın yardım talebiyle karşılaştı.

İ. K., babasının cep telefonundaki fotoğrafları görünce çılgına dönüp hakaret ettiğini, “Senin bakirelik testini ben yapacağım” diyerek kendisini tehdit ettiğini anlatıp şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan K.K., Trabzon Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü ve sorgusunun ardından ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

‘Annesi, kızıma aleyhime ifade verdirmiş olabilir’

 

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada suçlamayı kabul etmeyen K.K., “Kızıma karşı hiç bir yanlış davranışım olmadı. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Kızıma benim aleyhime ifade verdirmiş olabilir. Benim çocuklarıma yönelik edep ve terbiye sınırları dışında hiçbir davranışım olmamıştır. Suçsuzum” dedi.

 

‘Seni burada öldüreceğim’ dedi

 

Babasının kendisini daha önceleri de defalarca taciz ettiğini anlatan İ.K. ise “Olay günü babam arabasıyla ıssız bir yola saptı. Arabayı yol kenarına çekti, ‘Sen artık yaşamayı unut. Seni burada öldüreceğim. Öldürmeden önce de yapacağımı yapacağım’ dedi. Zorla pantolonumu aşağıya indirdi, tişörtümü ve atletimi yukarı sıyırdı. Bana dokunmaya, öpmeye başladı. Babamla mücadele ederken jandarma ekipleri geldi. Ben de her şeyi onlara anlattım” diye konuştu.

Mahkeme, sanık K.K.’yı, kendi kızına karşı tekrarlanan cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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