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Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi 3 yakını ile dövdü

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, kızını taciz ettiği iddia edilen H

22 Ağustos 2017 17:07

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP\'te, kızını taciz ettiği iddia edilen H.K.\'yı, halk otobüsünden indirip döven 1 kişi ile 3 yakını gözaltına alındı.
Murat Y., 3 yakını ile birlikte İncesu Mahallesi\'nde durdurdukları halk otobüsünde bulunan, kızını taciz ettiğini öne sürdüğü H.K.\'yı araçtan indirdikten sonra dövdü. H.K., hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, jandarma Murat Y. ile yakınları Muhammet Y., Hakan Y. ve Mesut A.\'yı gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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