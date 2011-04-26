-KIZINI TACİZ EDİNCE CİNSEL ORGANINI KESTİ KOCAELİ (A.A) - 26.04.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadın, ''kızını taciz ettiği''ni öne sürdüğü birlikte yaşadığı kişiyi, cinsel organını keserek yaraladı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde Nebahat Ö, 16 yaşındaki kızı G.Ö'yü taciz ettiğini iddia ettiği birlikte yaşadığı Hasan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö, Nebahat Ö. ve kızı G.Ö'yü darbetmeye başladı. Bu sırada Nebahat Ö, evde bulunan biber gazını alarak Hasan Ö'ye sıktı. Fenalaşarak yere düşen Hasan Ö'nün cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesen Nebahat Ö, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdikten sonra kızını da alarak polise teslim oldu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ö'nün cinsel organının olmadığını fark edilmesi üzerine sağlık ekipleri olayın yaşandığı eve geri döndü. Sağlık durumu ağır olan Hasan Ö. ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin cinsel organı hastaneye getirmesi üzerine Hasan Ö. ameliyata alındı. Cinsel organın ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.