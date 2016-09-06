Kızını taciz eden kocasını öldürdü; cezası yeniden yargılamada müebbetten 15 yıla düştü

Adana'da 11 yaşındaki kızları E.'ye cinsel tacizde bulunan kocasını öldüren Derya Işık’ın cezası yeniden yargılamada müebbet hapisten 15 yıla düştü.

DHA’da yer alan habere göre, olay, merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 8 Mart 2013'te meydana geldi. Tarım işçiliği yapan Derya Işık, işsiz Emrullah Baykuş ile 2011 yılında evlendi ve bu birliktelikten dört çocukları oldu.

2013 yılında çiftin en büyük kızları E. annesine, "Babam beni taciz ediyor" diye şikayette bulundu. Kızının iddiasına inanmak istemeyen kadın, eşine "Ben bakkala ekmek almaya gidiyorum" dedikten sonra kızının bulunduğu odaya saklandı. Derya Işık, iddiaya göre bir süre sonra eşi Emrullah Baykuş'un öz kızı E.'ye cinsel tacizde bulunmasına tanıklık etti. Işık, ertesi gün Emrullah Baykuş'u uyurken başına bir el ateş ederek öldürdü. Polise teslim olan Işık tutuklanırken, istismara uğradığı ileri süren E. ile kardeşleri koruma altına alındı.

'Anne olarak durumu hazmedemedim'

Derya Işık, yargılandığı Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Bir eş ve anne olarak bu durumu hazmedemedim. Bu yüzden öldürdüm. Sonra da polislere teslim oldum" diye savunma yaptı. Duruşmada mağdur olarak dinlenen E. ise babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Derya Işık'ı indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Cezası düştü

İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Derya Işık'ın Emrullah Baykuş'u uykusunda öldürmesi nedeniyle, 'beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını ve kızının taciz edilmesi nedeniyle de haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını isteyerek kararı bozdu.

Bozma kararının ardından 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Derya Işık, savunmasını tekrarlayarak pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Derya Işık'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine de karar veren mahkeme, iyi hal indirimi ile cezayı 15 yıla düşürdü. Derya Işık ayrıca ruhsatsız silah suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken tutukluluk halinin devamına karar verildi.

