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KIZINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ GAZİANTEP (A.A)

29 Aralık 2010 18:40

-KIZINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ GAZİANTEP (A.A) - 29.12.2010 - Gaziantep'te üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı annesi tarafından tabancayla sırtından vurularak öldürüldü. Pancarlı Mahallesi'nde, Müzeyyen Ulaşlı, öğrenim gördüğü Balıkesir'den yılbaşı tatili için evine gelen üniversite öğrencisi kızı Tuğçe Ulaşlı (19) ile tartıştı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, anne Müzeyyen Ulaşlı (42), tabancayla kızı Tuğçe Ulaşlı'yı, sırtından bir el ateş ederek ağır yaraladı.  112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Ulaşlı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile fertlerinin ''kızımız intihar etti'' ifadesini kuşkulu bulan polis ekipleri, olaydan sonra ortadan kaybolan anne Müzeyyen Ulaşlı'yı aramaya başladı. Bir süre sonra yakalanan anne Ulaşlı, olayı itiraf edip kullandığı tabancayı da polise teslim etti. Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tuğçe Ulaşlı'nın yılbaşı tatili için geldiği evinde annesiyle bir erkek arkadaşı yüzünden tartıştığı, bu ilişkiyi kabul etmeyen anne Müzeyyen Ulaşlı'nın kızını bu yüzden öldürdüğü ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen Müzeyyen Ulaşlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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