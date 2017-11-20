Kızını şalla boğarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Adapazarı ilçesinde, kızını gece uyurken şalıyla boğarak öldüren baba İsmail Serbest, Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. Baba Serbest\'in iddiaya göre ifadesinde kızının eşinin cezaevinde bulunduğu sırada yaşadığı ilişki nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Adapazarı\'nda önceki gün 19 yaşındaki kızı Ümmügül Melek\'i uykusunda kendi şalıyla boğarak öldüren baba 50 yaşındaki İsmail Serbest, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. 2 çocuk annesi olan kızını öldüren öfkeli baba, iddiaya göre ifadesinde kızı Ümmügül Melek\'in eşinin cezaevinde bulunduğu sırada yaşadığı ilişki nedeniyle öldürdüğü öğrenildi.

Bu arada eşinin cezaevine girmesinden sonra çocuklarını bırakıp kayıplara karışan Ümmügül Melek\'in öldürülmeden önce ailesinin kayıp ilanı vermesinden sonra babasının evine döndüğü, iki çocuğundan birini de Sevgi Evine yerleştirdiği belirtildi.

Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi\'nde, İsmail Serbest kızı Ümmügül Melek uyuduğu sırada odaya girip kızını şalıyla boğarak öldürmüş daha sonra 155\'i arayarak,\"Ben kızımı öldürdüm, gelip beni alın\" diye ihbarda bulunmuştu.



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