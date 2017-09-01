Kızını para karşılığı cinsel ilişkiye zorlayan anne hakkında uzaklaştırma kararı

İstanbul'da aralarında özel harekât polisinin de bulunduğu 17 erkeğin tecavüzüne maruz kalan ve annesi tarafından para karşılığı cinsel ilişkiye zorlanan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Sabah gazetesinden Merve Durğun'un haberine göre, 15 Kasım 2016'da Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ne gelen ihbar sonrası, kız çocuğunu para karşılığı cinsel ilişkiye zorlayarak istismara maruz bırakan anne Nazlı C., teyzesi Nurhayat C., teyzesinin çocukları B.Ö ve H.C gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen kız çocuğu, ifadesinde annesiyle beraber 17 fail hakkında eşkâl bildiriminde bulunmuştu. Para karşılığı cinsel ilişkiye zorlanarak istismara maruz bırakılan kız çocuğu, Maltepe Çocuk Amirliği'nde "Beni koruma altına alın" şeklindeki ifadesinin ardından yurda yerleştirilmişti.

Aralarında özel harekât polisinin de bulunduğu 17 fail hakkında dava sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil olarak katıldı. Bakanlık, annenin çocuğa yaklaşmasını engellemek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma talep etti. Mahkeme, istismarcı annenin kızına 400 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.