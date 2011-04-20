-KIZINI ÖLDÜREN SÜRÜCÜYÜ İNTERNETTEN YAKALATTI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Ankara'da 3 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada kızını yitiren profesör baba, kaza nedeniyle yargılanan ve hakkındaki ceza Yargıtayca onaylanan sürücüyü, sosyal paylaşım sitesinden bularak yakalanmasını sağladı. Ankara-Eskişehir yolunda 4 aracın karıştığı ve 2007 yılının Mart ayında meydana gelen, üniversite öğrencileri Funda Serin, Açelya Yumak ile Kaan Gürşen'in ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin Ankara 10. Ağır ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu, sürücülerden Emre Elma 7 yıl, Burak Tüfekçi de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin 1 Temmuz 2008 tarihinde verdiği kararın ardından, yaklaşık 7 ay tutuklu kalan Emre Elma hakkındaki 7 yıl hapis cezası, Yargıtayca onandı. Yargıtayın onama kararı üzerine, aranmasına başlanan Elma'nın bir sosyal paylaşım sitesinde kullandığı profiline ait bilgiler, kazada hayatını kaybeden Funda Serin'in babası Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Serin tarafından emniyete bildirildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Elma'nın Ankara Yenimahalle Altınarı Sanayi Sitesi'nde amcasına ait bir iş yerinden sosyal paylaşım sitesine girdiğini belirledi. Bunun üzerine uyarılan Ankara polisi, Elma'yı bulunduğu yerde gözaltına aldı. Eskişehir Yolunda 3 Mart 2007 tarihinde Burak Tüfekçi, Emre Elma, Serdar Bozkurt ve Ahmet Arda'nın kullandığı otomobiller Diyanet İşleri Başkanlığı önünde kaza yapmıştı. Tüfekçi'nin otomobilinde bulunan üniversite öğrencileri Funda Serin, Kağan Gürşen ve Açelya Yumak'ın hayatını kaybettiği kazada aracı kullanan Tüfekçi ile Elma'nın kullandığı otomobilde bulunan Çağla Fırat yaralanmıştı.