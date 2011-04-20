T24 LogoT24 Logo
Gündem

KIZINI ÖLDÜREN SÜRÜCÜYÜ İNTERNETTEN YAKALATTI İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 17:01

-KIZINI ÖLDÜREN SÜRÜCÜYÜ İNTERNETTEN YAKALATTI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Ankara'da 3 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada kızını yitiren profesör baba, kaza nedeniyle yargılanan ve hakkındaki ceza Yargıtayca onaylanan sürücüyü, sosyal paylaşım sitesinden bularak yakalanmasını sağladı. Ankara-Eskişehir yolunda 4 aracın karıştığı ve 2007 yılının Mart ayında meydana gelen, üniversite öğrencileri Funda Serin, Açelya Yumak ile Kaan Gürşen'in ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin Ankara 10. Ağır ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu, sürücülerden Emre Elma 7 yıl, Burak Tüfekçi de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin 1 Temmuz 2008 tarihinde verdiği kararın ardından, yaklaşık 7 ay tutuklu kalan Emre Elma hakkındaki 7 yıl hapis cezası, Yargıtayca onandı. Yargıtayın onama kararı üzerine, aranmasına başlanan Elma'nın bir sosyal paylaşım sitesinde kullandığı profiline ait bilgiler, kazada hayatını kaybeden Funda Serin'in babası Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Serin tarafından emniyete bildirildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Elma'nın Ankara Yenimahalle Altınarı Sanayi Sitesi'nde amcasına ait bir iş yerinden sosyal paylaşım sitesine girdiğini belirledi. Bunun üzerine uyarılan Ankara polisi, Elma'yı bulunduğu yerde gözaltına aldı. Eskişehir Yolunda 3 Mart 2007 tarihinde Burak Tüfekçi, Emre Elma, Serdar Bozkurt ve Ahmet Arda'nın kullandığı otomobiller Diyanet İşleri Başkanlığı önünde kaza yapmıştı. Tüfekçi'nin otomobilinde bulunan üniversite öğrencileri Funda Serin, Kağan Gürşen ve Açelya Yumak'ın hayatını kaybettiği kazada aracı kullanan Tüfekçi ile Elma'nın kullandığı otomobilde bulunan Çağla Fırat yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24