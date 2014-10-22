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Kızını öldürdüğü 5 yıl sonra ortaya çıktı

Giresun'da karne aldığı gün kaybolan ve yaklaşık bir hafta sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Nazile Tütüncü’yü annesinin öldürdüğü ortaya çıktı

22 Ekim 2014 00:45

Giresun'un Görele ilçesinde 2009 yılında kaybolduktan sonra fındık bahçesinde cesedi bulunan lise öğrencisi 17 yaşındaki Nazile T'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan genç kızın annesi tutuklandı.
 

Görele ilçesinde 2009 yılında kaybolduktan sonra fındık bahçesinde cesedi bulunan lise öğrencisi Nazile T'nin (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan genç kızın annesi tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran 2009'da lise birinci sınıfta okurken karne aldığı gün kaybolan ve ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan aramada Kaba Mahallesi'nde evlerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde öldürülmüş halde bulunan Nazile T'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında yakınında av tüfeği ile karnesi bulunan Nazile T'nin ölümüyle ilgili bazı delillere ulaşan ekipler, yakınları ve çevresinde oturanların ifadesine başvurdu.

Yapılan soruşturmada anne Yeter T'yi şüpheli bulan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Görele Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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