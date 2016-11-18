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Spor

Kızını kulübeye aldı, seyircisiz oynama cezası kesildi!

Brezilya Futbol Federasyonu, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle para cezası da kesti

18 Kasım 2016 11:11

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, futbol sahalarında eşine az rastlanır bir ceza yedi. Takımın teknik direktörü Renato Gaucho'nun kızını yedek kulübesine aldığı için seyircisiz oynama cezası kesildi.

Gremio, Brezilya Kupası yarı finalinde Cruzeiro’yu iki maç sonunda toplam 2-0’lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Ancak ülkede maç kadar Gremio Teknik Direktörü Renato Gaucho’nun kızı Carolina Portaluppi’ye yaptığı jest ve sonrasında yaşananlar konuşuldu.

Gremio’nun sahasında oynanan rövanş maçında 22 yaşındaki kızını yedek kulübesinde yanında oturtan 54 yaşındaki çalıştırıcı, takımının ceza almasına neden oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Renato Gaucho’nun yaptığı hareketin kurallara aykırı olduğunu açıkladı. Kulübe ceza veren kurul, iki ayaklı final maçında Gremio’nun ev sahibi olacağı maçın tarafsız sahada oynanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Gremio’nun 30 bin real (29 bin TL) para cezasına çarptırdı. Disiplin Kurulu kararın gerekçesini ise “Kurul bir babanın kızına olan sevgisini yargılayamaz. Ancak yapılan hareket futbol disiplin kurallarına aykırıdır ve cezasız kalmamalıdır” ifadeleri ile duyurdu.

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