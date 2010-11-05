Kızını facebook kullanıyor diye öldürdü

T24 - İtalya'nın başkenti Roma yakınlarında yaşayan bir Jandarma, sosyal paylaşım ağı Facebook'a üye olmalarına sinirlendiği 13 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldürdü, 15 yaşındaki kızını ise ağır şekilde yaraladıktan sonra intihar etti.



Subiaco adlı kasabada bir lojmanda yaşayan 3 çocuk babası 40 yaşındaki Kıdemli Başçavuş, tam bir aile dramı yarattı.

Facebook'a üye olup fotoğraflarını koyan iki kızıyla önceki gün tartışan, adı açıklanmayan baba, dün de eşinin ve oğlunun evde olmadığı bir saatte kızlarıyla şiddetli bir şekilde kavga etti.

Öfkesine hakim olamayan baba, beylik tabancasıyla her iki kızını da tabancayla vurdu.

Başına kurşun isabet eden 13 yaşındaki kız hemen yaşamını yitirirken bacağına ve göğsüne iki kurşun gelen 15 yaşındaki büyük kız ise ağır şekilde yaralandı.

Kıdemli Başçavuş daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etti.



