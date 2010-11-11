T24 LogoT24 Logo
Dünya

KIZINI DÖVEREK ÖLDÜREN TÜRK'E 20 YIL HAPİS PARİS (A.A)

11 Kasım 2010 18:59

-KIZINI DÖVEREK ÖLDÜREN TÜRK'E 20 YIL HAPİS PARİS (A.A) - 11.11.2010 - Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Beauvais kasabasında, 2007 yılında iki yaşındaki Sibel isimli kızını döverek öldüren Türk, 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yerel basın, isminin Murat olduğu belirtilen Türk gencinin, Sandra isimli Fransız eşinin de 10 yıl hapis cezası aldığını duyurdu. Duruşmalarda, annenin avukatı, ''müvekkilinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu yüzden kocasının, kızını öldürmesine karşı koyamadığı'' yolunda savunma yapmıştı.  Küçük kızın cesedine adli tıpta yapılan otopside, darbeye bağlı 59 çürük tespit edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24