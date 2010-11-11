-KIZINI DÖVEREK ÖLDÜREN TÜRK'E 20 YIL HAPİS PARİS (A.A) - 11.11.2010 - Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Beauvais kasabasında, 2007 yılında iki yaşındaki Sibel isimli kızını döverek öldüren Türk, 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yerel basın, isminin Murat olduğu belirtilen Türk gencinin, Sandra isimli Fransız eşinin de 10 yıl hapis cezası aldığını duyurdu. Duruşmalarda, annenin avukatı, ''müvekkilinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu yüzden kocasının, kızını öldürmesine karşı koyamadığı'' yolunda savunma yapmıştı. Küçük kızın cesedine adli tıpta yapılan otopside, darbeye bağlı 59 çürük tespit edilmişti.