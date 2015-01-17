Kızını diri diri toprağa gömerken yakalandı

Hindistan’da bir baba 10 yaşındaki kız çocuğunu canlı canlı toprağa gömerken yakalandı. Olay Hindistan’ın Tripura kentinde yaşandı.



Baba, çocuğunun kız olmasına daha fazla tahammül edemeyerek onu evinin arka bahçesine gömmeye çalıştı. Ağzını bağırmaması için bir bez ile kapayan ve ellerini iple bağlayan baba, eşinin evde olmamasını fırsat bilerek 10 yaşındaki kızını bahçeye götürdü.

DHA'nın haberine göre, kazdığı bir çukura küçük kızını yerleştiren cani baba, onu toprak ile örtmeye çalışırken komşuları tarafından fark edildi ve kız kurtarıldı.



Hintli babanın tutuklandığı ve cinayet suçundan yargı önüne çıkarılacağı belirtildi.