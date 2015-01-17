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Dünya

Kızını diri diri toprağa gömerken yakalandı

Hindistan'ın Tripura kentinde çocuğuun kız olmasına tahammül edemediği gerekçesiyle 10 yaşındaki kızını toprağa gömen baba yakalandı

17 Ocak 2015 18:25

Hindistan’da bir baba 10 yaşındaki kız çocuğunu canlı canlı toprağa gömerken yakalandı. Olay Hindistan’ın Tripura kentinde yaşandı.

Baba, çocuğunun kız olmasına daha fazla tahammül edemeyerek onu evinin arka bahçesine gömmeye çalıştı. Ağzını bağırmaması için bir bez ile kapayan ve ellerini iple bağlayan baba, eşinin evde olmamasını fırsat bilerek 10 yaşındaki kızını bahçeye götürdü.

DHA'nın haberine göre, kazdığı bir çukura küçük kızını yerleştiren cani baba, onu toprak ile örtmeye çalışırken komşuları tarafından fark edildi ve kız kurtarıldı.

Hintli babanın tutuklandığı ve cinayet suçundan yargı önüne çıkarılacağı belirtildi.

 

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