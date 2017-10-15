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Kızını, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı 

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, tartıştığı kızı 22 yaşındaki Hilal Baş'ı boğazını keserek öldüren 49 yaşındaki Ahmet Baş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu

15 Ekim 2017 01:14

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, tartıştığı kızı 22 yaşındaki Hilal Baş\'ı boğazını keserek öldüren 49 yaşındaki Ahmet Baş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak\'ta meydana geldi. Türk Telekom\'da görevli Ahmet Baş ile kızı Hilal arasında evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Baş, kızı Hilal Baş\'ı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Ahmet Baş, polis tarafından gözaltına alındı.
Ahmet Baş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet Baş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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