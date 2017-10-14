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Kızını, boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

Elazığ'da nöbetçi mahkemeye çıkartılan Ahmet B., tutuklandı

14 Ekim 2017 20:27

Elazığ’da kızını öldüren baba çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, baba Ahmet B. (49) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızı Hilal B.’yi boynundan bıçaklayarak öldürmüş, polisi arayarak teslim olmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan Ahmet B., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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