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Kızını bıçakladı, apartmanın çatısına çıkarıp, boğarak öldürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da 47 yaşındaki Hakkı Varlık, 20 yaşındaki kızı Belkıs Varlık'ı çıkan tartışmada bıçaklayıp, ardından oturdukları apartmanın çatısına çıkartarak eşarpla boğarak öldürdü

26 Kasım 2017 04:41

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da 47 yaşındaki Hakkı Varlık, 20 yaşındaki kızı Belkıs Varlık\'ı çıkan tartışmada bıçaklayıp, ardından oturdukları apartmanın çatısına çıkartarak eşarpla boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan Varlık, ‘Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın’ diye ihbarda bulundu.
Olay, gece geç saatlerinde Korukent Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan kızı Belkıs’ı sokakta bulup, eve getiren Hakkı Varlık, 2 oğlundan, rahatsızlanan annelerini hastaneye götürmesini istedi. Hakkı Varlık, evde başbaşa kaldığı, sık sık evden kaçan kızı Belkıs ile konuşmak istedi. Bu sırada baba kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakkı Varlık, mutfaktan aldığı bıçakla kızını yaraladı. Baba Varlık, ardından yaralı kızını apartmanın çatısına çıkırap, eşarpla boğarak öldürdü.
Cinayetin ardından eve inip 155 Polis imdat Hattı’nı arayan Hakkı Varlık, ‘Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın’ diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, çatıda Belkıs Varlık\'ın cesediyle karşılaştı. Hakkı Varlık gözaltına alınırken, kızı Belkıs\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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