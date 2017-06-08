Kızından Oğuz Güven'e mektup: "Denizin Çocuğu" iyi ki doğdun

8 Haziran doğumlu bir yaz çocuğusun sen, "denizin çocuğu"sun...

Sıcaklar bastırmaya başladı. Her sene içimi kıpır kıpır yapan güneş, bu kez canımı yakıyor. Dün yürüyüş yaparken "Yaz geldi... Babam mavilikleri özler, kayığını özler. Bütün kış hayalini kurmuştu oysa ki, ilk kez torunuyla balık tutacaktı. Yazı kaçırıyor, aklı torunu ile tutacağı balıklardadır şimdi"diye düşündüm...

Hayal kur babam, elbet gerçek olacak. Hayallerine de kilit vuramazlar ya… Biliyor musun babam, Aren artık sudan korkmuyor.

Aren'e Fenerbahçe demeyi öğrettin, şimdi nerede logoyu görse "Fenerbahçeee" diye bağırıyor.

Benim tüm itirazlarıma rağmen torununu maça götürecektin. Götüreceksin babam, daha çok maçlar var izleyeceğimiz.

Hiçbirimiz Aren'i senin kadar güldürüp, onunla senin gibi oynayamıyoruz... Kapı çalıyor, koşa koşa bağırarak kapıya gidiyor oğlum "yaşasın dedemmm geldii" diye... Seni çok özlüyor. Dili döndüğünce ifade etmeye çalışıyor. Bugün oyuncak telefonuyla seninle konuşurken buldum onu. "Dede hadi gel parka gidelim" diyordu.

Ben nasıl anlatacağım ona bu durumu, kendi mantığım bile almıyorken. Mesleğine aşık, doğruluktan, dürüstlükten bir an olsun şaşmamış, örnek bir gazetecinin uğradığı bu trajik haksızlığı…

İleride Aren'e gururla anlatacağımız bir anı olarak kalacak yaşadıklarımız. O da arkadaşlarına anlatacak dedesinin yaşadıklarını.

İnsan babası cezaevinde diye gurur duyar mı?

Ne garip bir çelişki, herkes bilsin istiyorum senin Silivri'de olduğunu. Ben seninle hep gurur duydum, ama bugün daha çok gurur duyuyorum. Bu kadar iyi bir baba, dede ve mesleğini en etik değerlerle yapan dürüst bir gazeteci olduğun için babacığım.

Hayatına dokunduğun kim varsa, onların yaşamına ışıltılar katmışsın... Bana destek olan, yaşadığımız bu haksızlığa karşı yanımızda olan o kadar çok dost biriktirmişsin ki inanamazsın. Kendine orada çok iyi bak, sen bize lazımsın...

Biz dimdik ayaktayız babam, sen benim kahramanımdın, şimdi inan sana inanan herkesin kahramanısın. Sen çok kıymetlisin.

İyi ki doğmuşsun babam, iyi ki senin kızın olmuşum. Dünya'nın senin gibi güzel, koca yürekli insanlara ihtiyacı var.

Elbet güzel günler gelecek, elbet umutla beklediğimiz adalet yerini bulacak.

Yine tutacaksın balıkları torununla, Fenerbahçe maçına götüreceksin onu omuzunda...

Yine açılacağız maviliklere...