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Kızından Ali Koç'a ayrımcılık dersi

"Kalıplar içinde yaşadığımı fark ettim"

24 Aralık 2016 02:03

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Türkiye’nin, pek çok konuda ilerlerken kadın istihdamı konusunda ise ciddi bir gerileme süreci içinde olduğunu söyledi. Kadına şiddet konusunun gözle görülür ve rahatsız edici boyutlara geldiğini kaydeden Koç, “Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’yi kurarken bir yol çizmiş, Sabiha Gökçenler çıkmış. Neden böyle gerilere düştük anlamıyorum” dedi.

Kendi hayatından bir örnek veren Koç, “Kalıplar içinde yaşadığımı fark ettim. Ben seyahatlere giderken, 8 yaşındaki oğluma, ben yokken ev sana emanet annene kız kardeşine sahip çık diyorum. Sonra bir gün kızım ‘neden bana emanet etmiyorsun' diye sordu. Sistemi değiştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre Koç, Türkiye'nin, pek çok konuda ilerlerken kadın istihdamı konusunda ise ciddi bir gerileme süreci içinde olduğunu söyledi.

"Neden böyle gerilere düştük?"

Kadına şiddet konusunun gözle görülür ve rahatsız edici boyutlara geldiğini kaydeden Koç, “Artık hepimizin psikolojisini bozuyor kadını da çalışmama noktasına getiriyor. İş dünyasında ve hayatta hiçbir zaman kadın meselelerinin halledileceğini düşünmüyorum ama bugünkü durum da çok kötü. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi kurarken bir yol çizmiş, Sabiha Gökçenler çıkmış. Neden böyle gerilere düştük anlamıyorum” dedi.

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