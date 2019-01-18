Kızından açlık grevinin 72. günündeki Leyla Güven'e: Anne beni bırakma!

T24

Kızı Sabiha Temizkan açlık grevinin 72. gününde annesi HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e bir mesaj gönderdi. Annesiyle çekilen bir fotoğraflarını Twitter’da paylaşan Temizkan, “Anne beni bırakma” diye seslendi.

Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit koşullarını protesto eden HDP Hakkari Milletvekili Güven’in açlık grevi bugün 72. gününde. Güven, yaklaşık 10 gündür avukat görüşüne çıkamıyor.

TIKLAYIN - Leyla Güven açlık grevinin 71. gününde: Sıvı alımında zorluk çekmeye başladı

Temizkan, dün annesinin durumuyla ilgili T24’e konuşmuş ve annesinin artık sıvı alımında da sorun yaşadığı belirterek şunları söylemişti:

“Görüşmeye çok zor geldi. Benim endişelenmemden korktuğu için geldiğini söyledi. Kendi başına yürüyemiyordu, arkadaşları koluna girdiler görüş kabininden giderken. En son çok iyi gördüğümü söyleyemem annemi.

“Durumu çok iyi değil. Artık sıvı alımında zorluk çekmeye başladı. Çok zor çünkü sadece sıvıdan aldığı vitaminlerle ayaktaydı. Ama artık midesi sıvıyı kaldıramıyor; kramplar, mide bulantıları yaşıyor…”