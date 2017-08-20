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Kızına tecavüz eden kişiyi öldüren babaya af kampanyası: 13 bin 715 imza toplandı

Tecavüz iddiasıyla işlenen cinayete af getirilmesi talep ediliyor

20 Ağustos 2017 22:33

Adana’da 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım’ı, kızı 13 yaşındaki F.N.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla öldüren 44 yaşındaki Emrah B.’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi’nce affedilerek serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı 13 binin üzerinde kişi imzaladı.

Adana’nın Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi’nde, 14 Ağustos’ta meydana gelen olayda, bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada Emrah B.’nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Emrah B. ise kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Emrah B.’nin sağlık kontrolüne getirildiği sırada, “Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin” dedi.

Emrah B.’nin sözlerini televizyon haberlerinde duyan İstanbul’dan Ferhan Akay, imza platformu change.org’da imza kampanyası başlattı. Akay kampanyada, ‘Anayasanın 81’inci ve 103’üncü maddelerine göre af işleminin içeriği Türk milletinin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde yaşamasını göz önünde bulundurulacaksa, kızına tecavüz eden zanlıyı öldüren Emrah B. serbest bırakılsın’ ifadelerine yer verdi. İmzanın muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi olarak gösteren Akay, kampanya için 15 bin imza istedi. Kampanyaya bugüne kadar 13 bin 715 kişi imzalarıyla destek verdi.

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