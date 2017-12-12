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Kızına tacizden yargılanan baba: Böyle bir şeyi hatırlamıyorum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşinin şikayeti sonrası 7 yaşındaki öz kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan K

12 Aralık 2017 13:00

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde eşinin şikayeti sonrası 7 yaşındaki öz kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan K.E. (29), mahkemedeki ifadesinde, \"Eşim \'Sen yatarken, kızıma tacizde bulundun, bunu gördüm\' deyince şoke oldum. Ben böyle bir şeyi hatırlamıyorum\" dedi.
Serik\'e bağlı Belek Mahallesi\'ndeki evinde bu yıl nisan ayında kızı Z.E.\'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla eşinin yaptığı şikayet sonrası tutuklanan K.E.\'nin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.E. ve avukatı katıldı. Z.E. ve anne E.E. ise duruşmada yer almadı.
Duruşmada ifade veren K.E., Belek\'te bir otelde fırıncı olarak gece çalıştığını anlatarak, \"Gündüzleri uyumakta zorluk çekiyorum. Nisan ayında evimin salonunda çekyatta uyuyordum. Çocuğum da kucağımda uyuyordu. Kalktım, bir sigara içtim ve eşimle yemek için sofraya oturdum. Bu sırada eşim, \'Sen yatarken, kızımın külotundan elini sokarak okşadın, bunu gördüm\' deyince şoke oldum. Ben böyle bir şeyi hatırlamıyorum\" dedi.
\'KADINLAR DA BANA İLGİ GÖSTERİR\'
Eşinin kendisine iftira attığını öne süren K.E., olaydan sonra büyük kavga ettiklerini söyledi. Mahkeme başkanının eşinin kendisine neden iftira attığını sorması üzerine K.E., \"Ben insanlara sevecen davranırım, insanlar beni sever. Kadınlar da bana ilgi gösterir, ben de bu ilgiye kayıtsız kalamam. Eşime de yaptıklarımı anlatırım\" diye cevap verdi.
\'BİRİLERİ EŞİMİN KAFASINI KARIŞTIRMIŞ OLABİLİR\'
Mahkeme başkanının, savcılıktaki ifadesinde olayın yatak odasında olduğunu, duruşmadaki ifadesinde ise çekyatta olduğunu söylediğini hatırlatması üzerine kesik kesik konuşan K.E., elini başına götürüp elleriyle yüzünü kapattı. Sonrasında K.E., \"Çok kıskancım. Ona (eşi) çok kızdım. Tutuklanacağımı bile bile bunu (savcılıktaki ifadesi) anlattım\" dedi. Mahkeme başkanının eşinin kendisini neden şikayet ettiğini sorduğu K.E., \"Benim mal varlığım var, mal varlığımı alabilmek amacıyla birileri eşimin kafasını karıştırmış olabilir. Beraat etmeden tahliye olmak istemiyorum\" diye konuştu.
AKIL SAĞLIĞI İÇİN RAPOR ALINACAK
Sanığın duruşmadaki davranışlarını tutanakla kayıt altına aldıran mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edilerek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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