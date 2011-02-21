Kızına 'Facebook' adını koydu

T24 - Mısır'da bir baba yeni doğan bebeğine, protestoların örgütlenmesinde büyük bir rol oynayan Facebook'un adını koydu.



Mısır'ın Al-Ahram gazetesinde yer alan habere göre; 25 Ocak 2011'de 2 milyona yakın eylemcinin katılımıyla yapılan gösteriye olan memnuniyetini göstermek isteyen Baba Cemal İbrahim, yeni doğan kızına, eylemcilerin Tahrir Meydanı'na yönlendirilmesine büyük katkı sağlayan sosyal paylaşım sitesi "Facebook" adını koydu.



Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağları, 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarının devrilmesine katkıda bulundu. Mısır'ın Google yöneticisi Wael Ghonim, ülkedeki devrimin figürü haline geldi.





