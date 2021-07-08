Kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı, hastaneden firar etti!

Antalya'nın Serik ilçesinde intihar girişiminde bulunan 15 yaşındaki M.B.'nin, babası İ.B.'nin cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Gözaltına alınan İ.B., "Rahatsızlandım" diyerek götürüldüğü hastaneden firar etti.

Serik'te 2 Temmuz günü M.B. adlı kız çocuğu intihar girişiminde bulundu. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen M.B. tedaviye alındı.



Kızının arkadaşı, M.B.'nin, defalarca babasının cinsel istismarına uğradığını ve bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğunu anlatması üzerine anne Fatma T., avukatı aracılığıyla Ekim 2020’de boşandığı İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B., pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İ.B. ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

"Rahatsızlandım" dedi, hastaneye götürüldü

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. İ.B. gözaltındayken rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Polis, İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fatma T.’nin avukatı Yasin Sarı, 15 yaşındaki M.B.'nin korktuğu ve tehdit edildiği için durumu annesine anlatamadığını belirterek, "Durumu öğrenen abi eve geldiği zaman kardeşine 'böyle bir durum mu var, gerçek mi bu olay, şimdiye kadar böyle bir şey vardı da neden bildirmedin' diyerek kardeşine biraz kızmış. Abi durumun aslını araştırmaya çalışmış. Kızımız psikolojik olarak olayın vermiş olduğu stres ve sıkıntıdan bunalmış bir şekilde, ağabeyinin de yaklaşımlarından etkilenerek intihar teşebbüsünde bulunmuş. Belli bir miktar hapı atmış, ambulans ile hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.

'AİLEYE ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ’

Firari İ.B.’nin aileye zarar vermesinden endişe ettiklerini belirten Avukat Yasin Sarı, "Kız çocuğumuz şu anda geceleri uykusundan ağlayarak uyanıp kabuslar görmektedir. Hatta annesine 'rüyamda babamı gördüm beni öldürüyordu, çok korkuyorum' demiştir. Şu an ailenin psikolojisi bitmiş durumdadır. Evin önünde emniyet ekiplerince koruma tedbirleri alınmış, ancak aile şu anda evde hapis pozisyonunda yaşamaktadır. Bir an önce şahsın yakalanmasını istemekte. Çekilen sıkıntılar normal bir sıkıntı değil. Şahıs yakalanmadığı için de daha çok sıkıntı çekiliyor. Aile devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.

"Bu nasıl insanmış"

Anne Fatma T. ise telefonla yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir insanmış ben anlamamışım. 17 sene sürekli kavga ettik, dayak yedik. Ben bu çocuklarım için dayak yedim zaten. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim asla kızımı göndermezdim. Yıkılmış vaziyetteyiz, bir türlü toparlayamıyoruz kendimizi" diye konuştu. (DHA)